【收市總結】1688億湧入　恒指漲143點　內險、券商股升天

中美貿易談判完結，雙方預料有良好成果，市場興奮推升中國A股，連帶港股亦上漲，惟升幅不大。恒指收報28959點，上升143點；國指收報11631點，上升203點。成交額1,688億元。
新華保險勁升7.7% 中國人壽大漲6.8%
有投資A股的內險股受追捧，新華保險（1336）收報39.75元，上升7.7%；中國人壽（2628）收報22.65元，上升6.8%；中國平安（2318）收報84.1元，上升5.1%；人保集團（1339）收報3.67元，上升4.9%；財險（2328）收報9.89元，上升4.9%；中國太平（0966）收報26.25元，上升4.8%。
中國人壽股今日高開後一路向上，最終勁升.6.8%至22.65元，並曾高見22.75元的1個月高位。（路透社）
中州證券飆升25.5% 東方證券爆上12%
券商股亦爆升，中州證券（1375）收報2.95元，上升25.5%；東方證券（3958）收報7.74元，上升12%；中國銀河（6881）收報5.94元，上升10.2%；光大證券（6178）收報9.36元，上升10.1%；廣發証券（1776）收報14.02元，上升8.3%；中信建投証券（6066）收報7.9元，上升6.9%；海通證券（6837）收報11.26元，上升5.2%。
將會剔出藍籌股的華潤電力（0836）收報14.88元，下跌近5%。將晉身藍籌股的創科實業（0669）收報50.75元，上升6.6%。
中國銀行上揚3.6% 中電績後下跌3.1%
其他股份方面，中國銀行（3988）收報3.74元，上升3.6%；工行（1398）收報6.16元，上升3.2%；建行（0939）收報7.14元，上升2.9%；吉利（0175）收報15.88元，上升2.9%；港交所（0388）收報273.8元，上升2.6%；中國移動（0941）收報82.65元，下跌2.8%；中電（0002）收報93.8元，下跌3.1%。
中國A股破萬億元人民幣成交，氣氛熱烈。上證收報2961點，上升157點；深證收報9134點，上升483點。
日股收報21528點，上升102點。