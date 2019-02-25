電訊盈科去年賺8.97億元　免費電視及OTT業務虧損擴大

電訊盈科（0008）公布去年全年業績，盈利為8.97億元，按年跌55.99%，如撇除來自2017年已停止經營業務盈利，2018年盈利微升0.2%，每股盈利11.63仙，派末期股息22.33仙。

期內，綜合收益升5%至388.5億元。核心收益為385.5億元，核心EBITDA減少2%至124億元，核心盈利增加8%至13.02億元。

Now TV收益及EBITDA均增加

其中，Now TV業務收益增加5%至28.55億元，已安裝Now TV的客戶數目於去年 12月上升至134.4萬名，期末的每名客戶平均消費額（ARPU）為180元。同時，該業務去年全年EBITDA增加13%至4.71億元。

全年業績反映， 免費電視及OTT業務虧損擴大。（資料圖片）

免費電視及OTT業務虧損擴大

另外，免費電視業務方面，ViuTV收益增加10%至2.04億元。去年全年EBITDA虧損由去年的2.2億元擴大至3.5億元。公司指，反映年內播放2018 FIFA世界盃，以及日益豐富的劇集和綜藝節目，帶動廣告收益上升36%。然而 2018 年劇集發行方面未有顯著收益， 以致廣告收益的強勁增長被沖淡。公司解釋，這些投資正為未來建立收益增長的基礎。

而OTT業務的收益上升27%，達到9.09億元，而視象OTT服務的收益增長39%。Viu在印尼和泰國市場的增長尤其顯著，以收益計算，該2個國家是增長最快的市場。截至去年12月底，Viu服務的每月活躍用戶人數達3,070萬名，較去年增長89%。不過，截至去年12月31日止年度，OTT業務的EBITDA虧損為3.36億元，而去年為2.33 億元。