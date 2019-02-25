【溫多娜手記】新地盆菜宴請近千長者　郭基煇話呢樣要向佢地取經

新地（0016）第三代近年開始頻頻曝光，唔止係業績會上見到，更可係大大小小嘅慈善活動見到佢地嘅身影。郭炳江之子、集團執行董事郭基煇（Adam）昨日就出席公司搞嘅「以心建家送暖行動 滿堂吉慶賀新禧」盆菜宴，招待來自西貢及黃大仙區近1,000位長者。

郭基輝Adam連同逾百位新地義工及方舟小醫生，於盆菜宴上貼身照顧長者。（新地提供）

Adam連同逾百位新地義工及方舟小醫生，貼身照顧長者，今年佢地第9年舉辦盆菜宴，部份新地義工已連續9年參與活動，佢話「佢哋（義工）一早到來準備，熱心接待一班老友記，幫佢哋夾菜添飯，噓寒問暖，我都要好好同佢哋學習點照顧長者。」

今年是挪亞方舟10週年，主題是「承傳與創新」，仲安排方舟小醫生參與活動，令小朋友有更多機會同長者互動，學習關懷及尊敬他人。所以唔止「老友記」、仲有「小醫生」，令到盆菜宴氣氛熱鬧，而一班多才多藝的「老友記」更在綜藝表演環節中盡顯才能，更有緊貼潮流，穿上時尚服飾，大跳KPOP熱舞。連Adam及方舟小醫生都要跟他們取經學擺「Pose」影相，令佢大讚「老友記」有型又有活力，教他們跳舞的社工姑娘更是十項全能要「畀個like」。