【開市快報】恒指高開11點　港交所升近1%　瑞聲發盈警插1成

撰文：陳嘉碧
最後更新日期：
中美談判取得進展，美股三大指數續向上，道指收升0.23%，報26091點；納指收升0.36%，標普500指數收升0.12%。中央稱以A股推動實體經濟，昨日滬、深股指均大幅升逾半成。港股跟隨外圍，恒指開報28971點，升11點（0.04%）；國企指數報11653點，升22點（0.19%）。
藍籌股開市普遍向上，騰訊（0700）升0.35%，報345元；中國平安（2318）升0.12%，報84.2元；港交所（0388）升0.8%，報276元，創1個月新高；友邦保險（1299）跌0.8%，報76元；長和（0001）升0.37%，報82.55元；中移動（0941）升0.3%，報82.9元；滙豐控股（0005）今早報64.1元，跌0.16%。
瑞聲（2018）發盈警，低開9.8%，報53元。其他手機設備股方面，舜宇（2382）升1.2%，報98元；丘鈦科技（1478）升1%，報6.92元。電訊盈科（0008）去年核心盈利升8%，高開1.1%，報4.76元。
多間公司今日公布業績，包括：渣打（2888）績前高開0.6%，報63.4元；新創建（0659）跌1.2%，報20.22元；思捷（0330）升1.5%，報2.09元。