金融海嘯時收購　美銀逐步棄用美林品牌

美國銀行在2009年收購之陷入困境的美林證券，一轉眼已10年。該行宣布，將會逐步停用美林（Merrill Lynch）品牌。

正名美銀證券 財富管理部門不用「Lynch」

《路透社》引述美國銀行稱，該行正推出為期數年的市場營銷計劃，其中一項是投資及資本市場業務將放棄這個有104年歷史的品牌，成為美銀證券（BofA Securities），財富管理業務則統稱為「Merrill」不再有「Lynch」。

個別部門如Merrill Lynch Wealth Management、Merrill Edge和Merrill Guided Investing仍會保留美林名稱。

1914年成立 金融海嘯時併入美銀

美林在1914年成立，是華爾街頂尖證券公司之一，但在2008年金融海嘯遇困，在2008年9月與美銀達成收購協議，2009年1月1日正式成為美銀的證券業務。

美銀表示，旗下超高淨值客戶的私人銀行U.S. Trust將會改組為Bank of America Private bank，而Merrill Lynch Private Banking & Investment Group將會轉為Merrill Private Wealth Management，同樣不再有「Lynch」。

美銀去年市場份額下降，正努力提升投行業務的士氣。該行指出，將會發起以「Merrill牛市前線和中心」為主題的新營銷活動。