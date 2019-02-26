渣打新策略重點要顛覆市場　冀每股股息倍增

渣打（2888）今日公布業績，行政總裁Bill Winters公布新的策略性工作重點，冀透過與夥伴合作取得更佳成果，並改善低回報的領域。

新策略重點包括六大方針：

投資高回報網絡 重點支持中國及非洲

‧建立以表現為本及勇於創新的企業文化，強調企業操守及可持續發展。

‧投資回報較高的國際網絡及富裕客戶，進一步加快增長，支持中國開發及非洲發展。

‧透過改善成本及資本的措施，投資富裕客戶，以及潛在的突破性合作夥伴關係，在印度、韓國、阿聯酋及印尼等幾個低回報的市場中，消除拖累業績的因素。

投資數碼項目 與夥伴合作推出新產品

‧優化自身業務，確保滿足客戶需要及提升生產力。

‧投資數碼項目以改革業務，保持在成熟市場的強勁優勢，同時顛覆其他市場，並與頂尖夥伴回作，迅速推出優質的產品及服務。

‧迅速擴展可持續融資業務，為社會、環境及經濟帶來正面的影響。

渣打除了拓展中國、非洲等高增長地區，亦計劃改善印尼、印度等地區的回報。（路透社）

提高經營槓桿 剩餘資本或分派給股東

渣打希望將成本控制在低過通脹率，料2021年前減省總成本合共7億美元，經營槓桿可以大幅提升盈利能力。

此外，渣打計劃普通股權一級資本比率維持在13至14%之間，2018年度則為14.2%，盈利增長等產生的額外剩餘資本，可以令2021年或之前每股普通股股息倍增，並表明有意將未調配的剩餘資本分派給股東。

Bill Winters預計，這些行動可以增加5至7%收入，改善資金及資本效益，預期2021年或之前有形股東權益回報可達到10%目標。