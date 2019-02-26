【收市總結】恒指下跌187點成交續破千億　瑞聲狠插14%

港股今日繼續過千億大成交，但全日受壓。恒指收報28772點，下跌187點；國指收報11543點，下跌87點。成交額1,335億元。
發布盈警的瑞聲（2018）拖累大市，收報50.5元，下跌14%。
部份手機及通訊設備股亦捱沽，高偉電子（1415）收報1.51元，下跌5.6%；比亞迪電子（0285）收報11.54元，下跌4.8%；長飛光纖光纜（6869）收報29.2元，下跌3.2%；通達集團（0698）收報0.95元，下跌3.1%；丘鈦（1478）收報6.64元，下跌3.1%；京信通信（2342）收報2.22元，下跌2.2%。
早前5G概念炒起手機設備股，今日明顯回吐，盈警的瑞聲更連跌兩日，跌至50.5元收市，昨日曾高見63.95元。（路透社）
中州證券重挫11.2% 華泰亦跌5.9%
內地券商股普遍重挫，中州證券（1375）收報2.62元，下跌11.2%；華泰證券（6886，HTSC）收報17.02元，下跌5.9%；招商證券（6099）收報12.36元，下跌5.4%；中信建投証券（6066）收報7.5元，下跌5.1%；中國銀河（6881）收報5.64元，下跌5.1%；海通證券（6837）收報10.8元，下跌4.1%；中信証券（6030）收報19.58元，下跌4%。
復星醫藥勁升7.4% 渣打績後揚2.4%
部份醫藥股向上，復星醫藥（2196）收報27.5元，上升7.4%；中國生物製藥（1177）收報7.01元，上升5.3%；國藥控股（1099）收報35元，上升4.8%；麗珠醫藥（1513）收報27.95元，上升3.9%；石四藥（2005）收報7.11元，上升3%；石藥（1093）收報13.54元，上升2.6%。
中午公布業績的渣打（2888）收報64.5元，上升2.4%。
長建上升近2% 萬洲下跌5.4%
其他股份方面，長建（1038）收報65.35元，上升近2%；長和（0001）收報83.35元，上升1.3%；電能（0006）收報54.25元，上升1.1%；新世界發展（0017）收報12.9元，下跌1.7%；吉利（0175）收報15.4元，下跌3%；萬洲（0288）收報7.36元，下跌5.4%。
中國A股今日成交再破萬億元人民幣，但最終要下跌。上證收報2941點，下跌19點；深證收報9089點，下跌45點。
日股收報21449點，下跌78點。