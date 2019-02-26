本港1月進出口再收縮　韓國貨進口大減36%

政府統計處公布1月本港出入口數據，整體出口下跌0.4%，進口則下跌6%。

出口貨值跌0.4% 進口跌6%

本港外貿持續收縮，整體商品出口貨值繼12月下跌5.8%之後，1月再跌0.4%至3,487億元。而進口貨值繼12月下跌7%之後，1月再跌6%至3,590億元。

1月錄得有形貿易逆差103億元，相等於商品進口貨值的2.9%。

出口印度貨值大跌35.2% 台灣亦挫18.6%

以目的地來看，輸往亞洲的整體出口貨值下跌3.6%，當中印度大跌35.2%，台灣下挫18.6%，越南下跌7.9%，中國內地下跌3.9%。但輸往馬來西亞增長25.6%，菲律賓上升24.4%，新加坡上升17.9%，泰國亦升14.5%。

輸往美國的出口貨值下跌5.8%，德國跌1.1%，而英國則上升10.7%。

進口貨方面，韓國貨進口貨值大跌36%，印度大跌34.6%，瑞士下跌17.5%，日本下跌14.2%，台灣下跌11%，美國下跌9.5%，中國內地下跌1.6%。

本港1月進出口繼續收縮，其中韓國貨進口大減36%，日本貨亦跌14.2%。（資料圖片）

政府發言人預計 港商品出口短期繼續受壓

政府發言人表示，商品出口貨值於2019年1月按年輕微下跌。値得留意的是，由於今年農曆新年在2月初，而去年則在2月中，1月的貿易數字或會受到農曆新年的不同出現時間影響。因此，待取得2月份的貿易數字後與1月的數字合併分析，將能更清楚反映實際情況。

展望未來，政府發言人指出外圍環境仍然充滿挑戰。隨着本港多個主要貿易夥伴的經濟增長放緩，本港商品出口短期內料會繼續受壓。雖然美國與內地的貿易談判據報取得進展，政府會繼續密切留意有關情況，並對外圍各項不明朗因素提高警覺。