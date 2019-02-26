安踏收購Amer已通過反壟斷審查　惟短期內難有大貢獻　

安踏體育（2020）今午舉行業績記者會，主席兼首席執行官丁世忠表示，公司組成財團向芬蘭體育用品集團亞瑪芬（Amer Sports）發出的收購要約，已得到所有國家的反壟斷批准，收購過程順利，估計3月7日會有結果。

丁世忠指，亞瑪芬旗下品牌目前在中國銷售仍不多，併購的主要原因是看準其在中國的發展空間，他指該公司會為安踏帶來利潤，「大的不會，應該還是會帶來正數收益」。

收購規模大難維持高派息水平

市場關注收購事項會影響公司的派息比率，丁世忠指，去年度公司派息比率為30％，相比香港其他上市公司不低，只是安踏過往的派息比率較高。他指，由於收購規模較大，難以維持一貫派息水平，但隨著未來收入、現金流和利潤改善，派息比例有望超過30％，並相信會愈來愈高。

至於會否有其他收購行動，他指短期內更多會把現在業務做好。他又說，目前安踏業務集中在中國，最終目標是成為世界級多品牌集團。

追求店鋪數量非質量

集團總裁鄭捷表示，今年公司業績是上市以來最好成績的一年，公司計劃今年底將安踏品牌的內地門店數目增至1.1萬間、旗下FILA門店數目增至1900間。丁世忠強調，開設分店並非追求店鋪的數量，而是質量。