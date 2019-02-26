漢能大股東提「無現金」私有化方案　及回歸A股計劃

自2015年5月20日停牌至今的漢能薄膜發電（0566），今日再公布新的私有化方案及回歸A股計劃。漢能大股東旗下的「漢能移動能源控股」透過間接方式，將日後於內地潛在掛牌的A股公司股份，以換取漢能獨立股東的股份，以達到私有化。

整個置換程序的最重要一環，在於會成立一間特殊目的公司，並由「漢能移動能源控股」取得全部已發行特殊目的公司股份。因為據「漢能移動能源控股」的內地法律顧問的意見，指出若公司擁有大量非中國獨立股東，A股上市便無法達成；若漢能獨立股東持有特殊目的公司，特殊目的公司在A股上市公司只被視為其中一名股東，導致申請A股上市可行。

特殊目的公司成立後，以一股換一股方式換取股份，將漢能小股東的股份轉移到特殊目的公司。

另一方面，「漢能移動能源控股」會物色一間合適的附屬公司，申請在A股上市。

獨立股東日後持有A股公司逾32%股東權

其後漢能先以現金回購由特殊目的公司，所持有的股份，而特殊目的公司再以現金認購A股公司股份，而特殊目的公司認購A股公司股權，會等同於目前獨立股東在漢能的持股比例，約32.49%。

漢能又指出，未來會透過股權簡化程序，讓A股公司會成為其唯一股東，惟有關程序仍有待落實，但是此步驟不會涉及「漢能移動能源控股」及其一致行動人士，向獨立股東作出任何現金付款。

此外為促使漢能獨立股東從A股上市中受益，A股上市公司將向中國證監會申請特殊目的公司出售持有的部份A股公司股份，作為A股上市中發售股份的一部份。換言之在上市過程中特殊目的公司可以發售舊股，讓獨立股東可以從中獲得現金，而無須受禁售期規限。惟有待中證監批准。