【開市快報】財政預算案即將公布　恒指高開61點　港交所績前升1%

撰文：林樂謙
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美聯儲主席鮑威爾昨日再放鴿，表示對貨幣政策須保持耐性，必要時將調整縮表計劃。昨日美股表現牛皮，道指收跌0.13%，報26057點。納指跌0.07%，報7549點。港股方面，財政預算案公布在即，恒指開報28833點，升61點（0.21%）；國企指數報11587點，升43點（0.38%）。
藍籌股開市普遍向上，騰訊（0700）無升跌，報343元；中國平安（2318）平開，報83.3元；港交所（0388）升1.11%，報273元；友邦保險（1299）升0.07，報75.8元；長和（0001）升0.3%，報83.6元；中移動（0941）升0.6%，報83.55元；滙豐控股（0005）升0.08%，報64元。
小米集團（1810）宣布組織架構調整，升0.98%，報12.32元。其他手機設備股則向下，瑞聲（2018）昨日發盈警後股價繼續下挫，低開1%，報50元；中興（0763）跌0.63%，報23.85元；舜宇（2382）跌0.68%，報95.35元。
多間公司今日公布業績，包括：港交所、東亞銀行（0023）升1%，報30.2元；新世界發展（0017）跌0.78%，報12.8元；新鴻基（0016）無升跌，報131.8元。