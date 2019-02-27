【財政預算案】來年料錄168億元盈餘　財政儲備升至11784億

財政司司長陳茂波宣讀財政預算案，預計2019至2020年度總收入6,261億元，料有168億元盈餘，財政儲備至2020年3月底升至11,784億元，相當於本地生產總值39.4%。

財政盈餘168億元是2008至2009年以來最低水平，當年的財政盈餘為15億元。

地價收入料有1430億 印花稅料少5%

2019至2020年總收入預計有6,261億元，當中入息及利得稅料有2,359億元。地價收入預算為1,430億元，較上年度修訂預算上升23.3%。印花稅收入預算為760億元，較上年度修訂預算下跌5%。

經營開支增加669億 當中112億涉關愛計劃

他又指出特首林鄭月娥於2018年施政報告中，提及的主要政策措施，共涉及753億元經營開支以及88億元非經營開支，會在財政資源上全面配合。

2018至2019年度的經營開支為5,015億元，按年增長15.4%即669億元，主要涉及去年關愛共享計劃的112億元開支。經常開支佔經營開支超過8成，為4,410億元，按年增加9%或363億元。

經常開支預算之中，教育、社會福利和醫療衞生共佔約6成，即超過2,500億元。上述3個範疇過去5年累積開支增幅達45%。

公務員編制將會增至191,816個職位，按年增加3,481個，增幅約1.8%。

計及2019至2020年房屋儲備金回撥212億元，陳茂波預計年度盈餘為168億元，而本港財政儲備至2020年3月底料有11,784億元，相當於本地生產總值39.4%。