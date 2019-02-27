【財政預算案】政府消息人士﹕寬減商業登記費　140萬經營者受惠

財政司司長陳茂波已宣讀新一份財政預算案，當中有不少部份提及寬減企業及個人的稅費開支，以及通過資助方式以扶助企業發展。

據政府消息人士指出，當局會寬免2019/20年度商業登記費，將令140萬名業務經營者受惠，政府收入減少29億元。

政府消息人士透露，於今年4月1日起至明年3月31日內新登記業務經營者可自動減免，但較早前已登記3年的商業登記證業務經營者亦可受惠，預計於今年7月下旬以支票退款，涉及3萬多名業務經營者。

科技券恒常化及倍增資助額

另一方面，政府為支持本港中小企在科技上發展，有意將科技券金額倍增。政府消息人士指出，於2016年起試行3年的科技券計劃，將會恒常化並推出加強措施，將每間企業資助上限由20萬元增至40萬元，鼓勵本地企業使用科技改善效率及服務。

政府消息人士又指出，將申請資格擴闊至沒有商業登記證的機構，包括非牟利組織、慈善團體及教育機構；並將申請程序簡化，可從網上簽名文件和提交；以及機構就使用資助的計劃時長延遲6個月內無須特別申請，只須通知。

預算案內並無提及租金扣稅

不過在預算案中，財政司司長並無提出讓市民獲得租金扣稅措施。政府消息人士透露，是次無加入租金扣稅，政府是考慮到未是適當時候，又指出現時一半人不需要繳交稅款，中產以上人士為主要繳交稅項人士。

加上目前房屋供應偏緊下，推出租金扣稅有可能令業主加租，無法達到令中產受惠目的，更會導致其餘租客受到租金上升影響，故亦沒有於今年計入政府支出內。