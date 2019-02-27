中證監易會滿：轉換成市場監管者　有很大挑戰

今日為中證監主席易會滿第一次出席新聞發布會，易會滿笑稱自己是資本市場的新兵，從市場參與者到監管者，角色轉換角色有很大挑戰，如履薄冰，不敢懈怠。作為證監會主席，必須不斷向市場和投資者學習，虛心聽取意見，不斷提升監管的專業能力。中證監會繼續和不同部門協作，維護市場平穩發展，維護科創板前期基礎工作。

易會滿又指出，會將投資者教育納入國民教育體系。

中證監指，將會持續推進基礎制度改革。全面落實設立科創板並試點註冊制改革；優化股債融資和併購重組制度，改革上市公司制度；持民營經濟和中小微企業發展，對接服務國企改革，發展期貨及衍生品市場；防範化解重點領域風險，化解債券集中違約風險。

深化互聯互通 加強市場監測監控

另外，中證監透露，會加快推進證券期貨行業對外開放，進一步深化境內外市場互聯互通；維護市場穩定，全面加強市場監測監控，優化交易監管，保證公平交易和提高市場流動；加強投資者合法權益保護。

當局又指出上交所將接受科創板申請，以及審核申請人；又預料初期有關上市公司走勢會較波動。證監會副主席李超更明言，科創板有嚴格標準及程序，注重市場機制，不會出現「大水漫灌」的情況。

中證監表示，去年資本市場融資額達7.1萬億元﹙人民幣．下同﹚，有105間公司獲批上市，集資1378億元；併購重組交易金額達2.58億元，按年增長38%；新三板、區域股權市場分別融資604億元和1783億元。