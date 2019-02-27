採納新會計準則　新地中期基礎盈利跌31.24%　派息1.25元

新地（0016）公布，公布截至去年12月底中期業績，受會計準則變動影響，集團錄得基礎盈利137.33億元，按年跌31.24%；純利錄204.69億元，減少38.03%；每股基礎盈利4.74元，派中期息1.25元，增加4%。

集團表示，會計準則變動下，物業擁有權轉讓完成予買方時，才能確認香港物業銷售收入。導致上半年約167億元售樓收益要延後至下半財政年度才能入帳。

期內物業銷售收入為146.77億元，銷售溢利66.94億元，下降51.82%；合約銷售額達430億元。連同合作項目租金收入計，總租金收入錄122.86億元，升7%；淨租金收入升7%，至95.08億元。

香港土地儲備約5740萬呎

期內，集團為其香港土地儲備增添4個新項目，新增的總樓面面積合共130萬平方呎，令集團在香港的土地儲備約5740萬平方呎，包括2450萬平方呎的發展中物業， 將興建住宅、寫字樓及零售等不同用途的物業。未來10個月，集團會在香港推出的新住宅項目包括東半山司徒拔道18號第一期、西九龍匯璽 III、屯門御半山第二期及屯門海榮路住宅項目第一期 。

新地預期今年會是具挑戰的一年，全球經濟增長放緩、中美貿易戰、及英國脫歐等重要經濟及政治議題，將繼續影響宏觀經濟環境形勢。短期來說，中國的財政及貨幣刺激措施，可提振經濟，為內地樓市提供穩定的經營環境。