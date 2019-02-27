【財政預算案】財爺掟20億谷再工業化　學者倡「前研後產」模式

服務業撐起經濟的香港，近日吹起一股「工業風」！繼《粵港澳大灣區發展規劃綱要》明確支持香港大力發展創新及科技事業，指有助加快「再工業化」後，財政司司長陳茂波今日於《財政預算案》中表示，計劃向創新及科技基金注資20億元推行「再工業化資助計劃」，以配對形式資助生產商在港設立智能生產線。而去年的《施政報告》亦提出向科技園公司增撥20億元，在工業邨興建先進製造業所需的專項設施，以配合更多生產商在香港從事生產。

有學者支持政府舉措，並建議香港應發展「前研後產」模式，或走OBM﹙原始品牌製造﹚，或將上游科研產業化的路線，謀求突破。

財政司司長陳茂波表示，計劃向創科基金注資20億元推行「再工業化資助計劃」。﹙資料圖片﹚

提倡「再工業化」 助改善經濟結構

翻查資料，早於2015年，特區政府已提出「再工業化」，希望利用創新科技帶動先進製造業發展，以及協助企業升級轉型，推動經濟增長兼創造職位。

至於何謂「再工業化」？陳茂波去年在網誌中指出，「再工業化」政策理念包括透過創新科技，結合工業技術和研發成果，協助傳統工業升級轉型、提高品質和效率。他於今次的預算案中明言，感受到香港在推動研發成果商品化和技術轉移，以帶動產業發展及再工業化方面，例如先進物料、納米科技、微電子等範疇，極具潛力，又形容這些發展實體高端生産的措施，有助改善經濟結構，減少對服務業的依賴。

學者指出，本港最大優勢是擁有一流大學，科研力量較強。﹙資料圖片﹚

黃錦輝︰應走「前研後產」模式

不過，本港要減少對服務業的依賴，似乎有一大段路要走，事關隨着經濟結構轉變，製造業對經濟貢獻的比重，已進一步下降至2017年的1.1%。不少分析認為，香港「再工業化」的核心在於科技創新，依託大灣區製造業體系的支撐，在先進製造中尋求香港機會。

香港中文大學工程學院副院長黃錦輝教授同意道，香港「再工業化」之路，應該走「前研後產」模式，或是OBM﹙原始品牌製造﹚，或是將上游科研產業化，「一部iPhone，蘋果公司佔去大部份利潤，下游生產商最終利潤佔比極少，香港人力及土地成本高昂，所以只能走蘋果公司那樣的發展模式，將下游生產交給東莞等地。」

黃錦輝續稱道，本港最大優勢是擁有一流大學，科研力量較強，「世界大學排名60強，香港有4間大學上榜，大灣區其他城市未有大學上榜，因此香港應該做多一點基礎研究或概念，交由內地量產。」

港府推動智慧城市的發展，料可加快香港的高端產業的發展。﹙路透社﹚

做多一些應用場景​

他同時建議，政府應做多一些應用場景，「以智慧城市為例，當中涉及不少科技，例如物聯網、5G等，微電子涉及晶片研發，納米科技又可用於過濾水質，都與智慧城市有關。」

黃錦輝認為，香港在創新科技產業上，受惠政府鼓勵，商界過去已大力投資，規模「膨漲」得好大，但問題是人才未配合，造成「鴻溝」，「問題不是無錢，而是吸不到人才，有了平台後，如何吸引汽車過來？我見到政府近年已大力投放資源，但人才培養，須時5至6年。」

最後，他認為再工業化與創新科技息息相關，服務業雖然佔本港經濟最大比重，但本港仍然須要發展再工業化，一來創新科技涉及不少知識產權，如果完全「外包」由他人生產，將出現侵權等問題；二來，香港仍有不少具資本及經驗的廠商，他們仍然想投身工業，但北上條件已「不就他們」，如果不開拓高端產業，繼續做傳統行業將「無錢賺」。