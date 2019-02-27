報道指網易大裁員　有人新春前升職　放假後被裁

有報道指，內地互聯網巨企之一網易，在農曆新年前後大裁員，部份部份裁員接近一半，且有內部調整。

架構重組 網易嚴選、公關部獨立

《財經》引述消息人士報道，網易在新春前後進行內部調整，電商業務網易嚴選從郵箱事業部獨立出來，而杭州的網易教育產品部則併入北京的網易有道，公關部則脫離了市場部。

有人新春後首周入職 第3周被裁

而這一輪架構調整的同時，公司同時大幅裁員，主要集中在網易嚴選、農業品牌網易未央以及教育產品等業務。

有網易員工稱，本輪裁員公司沒有給出具體理由，甚至有人在農曆新年前收到晉升通知，但新春剛剛過去就收到裁員通知。亦有人在農曆新年後第1星期入職，第3星期就被裁。

報道指網易多個部門大裁員，電商業務網易嚴選裁員比例約30至40%。（視覺中國）

有網易員工稱，網易嚴選裁員比例約30至40%，網易未央裁員比例接近50%，教育產品部計劃從300人裁至200人以下，而公關部亦裁員約40%。

培養多項業務 均未能貢獻大量收入

與經常併購、入股其他企業的騰訊（0700）相比，網易多數新業務都是由自己培養出來，當中分散各行各業，例如漫畫、教育、農業等。然而網易這些業務都未能取得市場領先地位，未能貢獻重大收入。

該公司的遊戲業務和其他同業一樣，去年因暫停審批而欠缺新產品推出，對於網易來說是重大打擊，2018年美國上市股份的市值就下跌了三份之一。

早前《財經》亦報道，網易旗下的網購平台網易考拉，將會合併Amazon中國海外購。