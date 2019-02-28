人行官員稱需警惕流動性幻覺　要防範黑天鵝與灰犀牛

中國人民銀行金融穩定局局長王景武表示，貨幣政策高度重視逆周期調節，不搞「大水漫灌」，並警惕市場形成「流動性幻覺」和單邊預期。

王景武接受中國《金融時報》訪問時指出，目前中國經濟面臨的困難較多，金融風險仍然突出，既要防止「黑天鵝」事件，也要防止「灰犀牛」風險。

地方隱性債務存量大 債券市場違約風險上升

從國際來看，需要高度重視中長期經濟再次陷入衰退的風險，並要警惕逐步演化、引發新一輪經濟金融危機。

他指出，地方政府隱性債務存量規模大，債券市場違約風險上升，房地產市場風險可能在某些局部顯現，更有可能傳導至金融機構，引發金融風險。

中國人民銀行金融穩定局局長王景武表示，要推動企業降槓桿，以及嚴控居民的槓桿過快增長。（中新社）

推動企業減槓桿 化解影子銀行風險

要應對風險，王景武表示首先要管好貨幣供應，並推動企業降槓桿，以及嚴控居民的槓桿過快增長。

他表示，金融風險是當前最突出的重大風險之一，有要做好五大工作，一有效穩住宏觀槓桿率，二是穩妥化解影子銀行風險，三是有序處置各類高風險金融機構的風險，四是全面清理整頓金融秩序，五是深化金融業改革開放，加強預期管理和輿論引導。

加強政策協調 防範金融市場異常波動

王景武表示，要在宏觀大局中把握好穩健的貨幣政策，保持戰略定力，有序推進結構性去槓桿。另外亦要加強政策協調，支持實體經濟發展，防範金融市場異常波動風險，以及精準有效處置重點領域風險。

此外，他指出亦要進一步補齊監管制度短板，以及強化金融機構防範風險的主體責任。