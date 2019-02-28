Tesla一筆9.2億美元CB　將於下月1日到期　等同去年底手頭現金25%

美國電動車生產商Tesla在美國時間3月1日，將有一筆總值9.2億元（美元‧下同）的可換股債券到期。可換股債券的行使價為359.87元，以公司在過去數星期，股價均未曾高於359元，而公司在當地時間周三收市價為314.74元，與行使價有一段距離。若債券持有人選擇不行使，Tesla須要贖回該批債券。

據Tesla去年年報顯示，截至2018年12月底時擁有36.9億元現不限制現金，及現金等價物，預料贖回債券將導致公司減少約25%現金。

美國媒體《CNBC》引述現對沖基金經理Darius Brawn指出，債還債務或會引致Tesla資金緊張，除非未來數個月，公司旗下的Model 3大賣。

公司發言人﹕擁充裕現應付將到期債券

不過Tesla發言人回覆《CNBC》時指出，公司擁有充裕資金以應付即將到期的可換股債券，又預期在2019年第2季起，每季均可以錄得利潤及正現金流。

另一方面該公司繼續在中國投資。《CNBC》引述研究機構JL Warren Capital指出，Tesla正籌集20億貸款，用於上海廠房；又預期會獲得浦東發展銀行﹑工商銀行（1398）及建設銀行（0939）等金融機構支持。