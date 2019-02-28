聯想副總裁稱　今年手機目標還是「活下去」

聯想集團（0992）除了電腦，亦有生產手機，不過市佔率不及中國同業。聯想集團副總裁常程稱，今年集團手機的目標還是要活着。

手機行業「死者」無數 活着不是恥辱

常程在巴塞隆拿的世界移動通訊大會（MWC）上表示：「對於任何的財務指示以及激進的量和份額，我們的態度還是一貫是說，我們先回到能力上。今年、明年我們的目標還是要活着，我覺得活着不是甚麼恥辱的事情，因為手機行業現在死的（公司）遍地都是，活着的就有機會。」

今年不再追趕對手 拓零售渠道

2018年聯想手機的市場策略是對準對手狙擊，2018年銷售有增長，董事長楊元慶曾透露，2018年第4季中國區手機業務已經不再虧損。常程表示：「去年我們是在追趕，今年我們會按着自己的節奏走。」

雖然聯常表現得較為保守，但其實一直拓展銷售，由去年主要在網上銷售，變成更常在旗下零售店舖出現。

聯想表示，今年智能手機將會按自己的步伐發展，而不是追趕對手。（視覺中國）

5G和摺疊手機還是「以概念為主」

至於業界開始出現5G以及可摺疊手機，常程認為還是以概念為主，表示雖然在MWC看到不少5G和可摺疊手機，但「實際上走到展台真正能摸的，你們心裡有數。其實5G也就三星的展台真的擺了兩個櫃枱你可以摸一摸，摺疊的基本各家都是套起來的，所以我覺得你說終端有創新嗎，我覺得創新更多是在概念為主，真的產品到底行不行，我覺得這是個問號。」

而常程稱5G手機亦是以噱頭為主：「中國廠商上半年發的5G手機，我覺得對中國市場可能更多是噱頭。因為5G分兩個制式，第一波產品還是針對海外，中國的5G，按照高通（Qualcomm）路線圖我覺得會是在下半年。」