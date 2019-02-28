牛奶國際去年核心盈利增5%　美心月餅銷售勁爆　萬寧表現佳

美心、萬寧雖然在本港餐飲及零售業舉足輕重，但由於沒有在港上市，財務數據一直成謎。母公司牛奶公司國際公布2018年業績，從中可以看到幾間系內公司的表現。

牛奶國際公布銷售增長4%至117億元（美元‧下同），核心盈利增長5%至4.24億元。

萬寧表現佳 美容及嬰兒產品熱賣

公司表示，健康美容業務表現尤其突出，以固定匯率計收入增長16%至32億元。經營溢利更大增59%。

港澳地區的萬寧表現佳，除了本地消費增長之外，旅客人數回升亦有助提高盈利。美容與嬰兒產品繼續是最重要銷售項目，而自有品牌亦更受歡迎。

港新店推升宜家銷售 今年開網購

港澳、台灣及印尼宜家家居是由牛奶國際代理，2018年銷售又創新高，主要是由於本港2017年第4季有新店開幕。而台灣及印尼的宜家同店銷售亦有可觀增長。不過，香港利潤下降令到整體利潤僅僅持平。

2019年香港及台灣將會引進網上銷售平台，希望吸引更多客源。

美心月餅特別是流心奶黃月餅近年大受歡迎，更掀起一輪炒風。

元氣帶動日式餐飲銷售 引進茶狼

美心集團是系內重要餐飲部門，去年錄得破紀錄的26億元銷售收入，按年增長16%，盈利亦增長13%，主要是因為月餅銷售創新高，以及錄得Starbucks新加坡全年收入推動增長。

美心月餅銷售帶動了香港美心銷售破頂，盈利亦有顯著增長，而且月網上銷售亦頗受歡迎。此外，元氣壽司引入了「高速線」，令日式餐飲業務銷售有增長。

台式飲品近年大熱，美心去年新開了茶狼品牌，全年新開6間店舖。