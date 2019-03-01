【A股入摩】MSCI擴大A股納入因子至2成　料帶動800億美元資金流入

國際指數公司MSCI明晟公布諮詢結果，將增加中國A股在MSCI指數中的權重，並通過三步將中國A股的納入因子從5%增加至20%。

MSCI表示，此項決定是基於MSCI與全球多家機構投資者的廣泛咨詢，包括資產擁有人、資產管理人、經紀人、交易商及其他市場參與者。增加中國A股權重的提議獲得了這些投資者的大力支持。

將於5月起分三步實施

根據安排，作為今年5月的半年度指數審議的一部份，MSCI 會把指數中的現有的中國大盤A股納入因子從5％增加至10％，同時以10％的納入因子納入中國創業板大盤A股。到了2019年8月季度指數審議時，MSCI 會把指數中的所有中國大盤A股納入因子從10％增加至15％。

最後，到2019年11月的半年度指數時，MSCI 會把指數中的所有中國大盤A股納入因子從15％增加至20％，同時將中國中盤 A 股（包括符合條件的創業板股票）以 20％的納入因數納入 MSCI 指數。

A股指數權重提升至20%後，預料會吸引逾800億美元資金流入。﹙路透社﹚

MSCI︰中國繼續改善市場准入條件

MSCI 董事總經理兼 MSCI 指數政策委員會主席 Remy Briand表示，互聯互通機制已被實踐證實是投資A股市場的可靠管道。中國A股以 5％的納入因子初始納入 MSCI 指數的成功實施為國際機構投資者提供了正面的體驗，並促成了他們進一步增加對中國大陸股票市場投資的興趣。

他續稱，中國監管機構對繼續改善市場准入條件的堅定承諾是贏得國際機構投資者支持的另一個關鍵因素。此承諾的例證之 一是最近幾個月來A股停牌數量已顯著減少。

料吸逾800億美元資金流入

經歷長達4年的「闖關」後，內地A股於去年6月起正式「入摩」，獲納入MSCI新興市場指數，初期納入222隻大型A股。MSCI去年9月表示，將就進一步提高中國A股在MSCI指數權重至20%展開諮詢，同時建議將深圳交易所創業板，加入為符合條件的交易所清單，並計劃從今年5月起，將中盤A股納入MSCI中國指數，初期納入因子為20%。

MSCI明晟亞太地區研究負責人Chin Ping Chia早前分析指，A股指數權重提升至20%後，預料會吸引逾800億美元（約5,350億元人民幣）資金流入。