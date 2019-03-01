內地老牌P2P公司點融大幅關店裁員　銀行加速與網貸切割

中國早幾年興起P2P網貸，市場出現數以千計的網貸平台，不過近年大量關店，連老牌知名平台亦抵受不住。有消息指，P2P網貸平台點融網最近大量關店裁員，部份地方公司更拖欠工資。

《財新》早前報道，近日點融網裁撤大量門市，涉及近60間店舖2,000多名員工。

被裁員工未收款項 創辦人稱已提交新方案

有上海、深圳、蘇州、成都等地的員工在微博表示，點融網旗下的點榮商務信息諮詢有公司，存在不規範裁員和拖欠工資。有人指出第一批員工簽署解除勞動協議後，還沒有收到任何相關款項，而第二批員工被告知此次裁員沒有任何賠償。

點融網創辦人郭宇航向《財新》解釋，裁撤門店是圍繞監管機構對P2P平台降餘額、降人數、降店面「三降」之中降店面的要求，目前已經提交新方案與員工進一步溝通。

1月底正常營運的P2P網貸平台有1009間，較高峰期餘下不足四份之一。（視覺中國）

1月底正常營運平台降至1009間

早前善林金融、唐小僧、聯璧金融等平台相繼倒下，據網貸之家數據，2019年1月底P2P網貸行業正常營運平台下降至1,009間，較12月底再少16間。

P2P平台的資金較穩妥的做法，當然是由銀行管理。不過《21世紀經濟報道》指出，銀行已開始退出P2P網貸平台的存管業務。

目前63間銀行共有客戶824間

銀行要做存管業務，目前需要經過中國互聯網金融協會評測，進入白名單，才可以為P2P網貸平台提供服務。自2018年9月首批白名單出爐之後，共有43間銀行通過評測。最新調查指上述銀行為745間網貸平台提供服務，較1月21日的調查少145間。

如計及沒有通過評測就展開業務的銀行，共有63間銀行有資金存管業務，網貸平台客戶共824間。當中有10間銀行只有1個平台客戶，估計未來退出市場的機會較大。

對於銀行來說，為P2P網貸平台提供資金存管服務，收入少但風險高。（中新社）

有深圳的P2P網貸平台指出，以華興銀行為例，如果規模不是很大，一年存管費用約幾十萬，對銀行來說業務收入不多。加上「從去年開始，網貸平台問題不斷，監管愈發嚴格，銀行本身或出於安全考慮，開始收縮業務。加上網貸平台因為業務萎縮，存管費用下降，銀行開始放棄這項業務。」

收入少風險大 銀行傾向終止存管業務

早前有網貸平台爆煲，投資者卻圍繞受託存管的銀行要求處理。中國銀行業協會已經表示，存管銀行不對網貸交易提供信用背書。

有銀行市場部負責人指出，目前存管業務情況「主要是業務收入不多，承擔風險卻很大。我們之前服務的平台，其實沒有出現過跑路或者失聯這樣的惡性事件，但是有過延期兌付的情況。有投資者曾到銀行諮詢，已經讓我們疲於應付，所以我們準備存管產品到期之後，退出該項業務。」