商界狠批便利店無視夜班缺人　日本7-11直營店試行非24小時營業

日本7-11加盟店無法請到夜班人手，如關店又會等同違約，店長被迫日做十多小時，情況引起社會關注。7-11總部宣布3月中開始在全國10間直營店先試行半夜休業，以測試對盈利等情況的影響。

嘗試回歸真正的「7-11」

日本7-11公布，由3月中旬開始，在全國其中10間直營店縮跌營業時間，「回歸真正的7-11」，即早上7時至晚上11時營業。

先了解市場反應再行另一步

這些店舖位於宮城、栃木、千葉、東京、愛知、兵庫、福岡及熊本8個縣市。總部希望收集數據，了解不通宵營業的話對銷售額、客戶人數、工作效率、盈利的影響，以及顧客反應。

至2018年11月，日本7-11擁有20,700間店舖，當中20,309萬間店是加盟店，相當於總店舖數目的98.1%，而直營店則有391間。

撇除了所在地方不是24小時經營的店舖，例如鐵路站、商廈內的店，有19,836間店舖是24小時營業，佔所有可24小時營業店舖的95.8%。

日本7-11總部宣布，3月中開始10間直營店試行晚上關店。（視覺中國）

大阪加盟店請不到夜班受關注

7-11總部表示，雖然24小時經營是公司營業方針，但基於社會情況變化，所以開始了這項實驗。

早前爆出大阪府東大阪市的加盟店店主，因為妻子過身，而就算加人工亦無法請到夜班員工，但基於合約無法晚上關店休息，所以要每天工作十多小時，身心疲累，引起社會關注勞動力不足的問題。

商界指是社會問題 籲審視合約條款

關西經濟同友會多名幹事均批評，有企業漠視社會現況。りそな銀行（Resona Bank）副會長池田博之指出，日本社會出生率下降，同時步入高齡化，已經影響到職場，這是日本普遍的問題。

他說到7-11加盟店如無法24小時營業，要賠償1,700萬日圓違約金，認為如果是他的話，要重新思考是否放棄這個條款。

コクヨ（KOKUYO）會長黑田章裕亦認為，如果真的沒有人手，店長根本沒有選擇，所以只好關門休息。而這情況下，相關的合約條款好應該再次提出來考慮。 經過判斷之後，以個別情況獨立彈性處理契約，技術上是可行的。