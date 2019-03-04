【中美貿易戰】劉遵義料兩國將達協議　特朗普或急於求成

外電報道中美貿易談判已屆尾聲，雙方有機會於月尾的峰會上達成協議。前香港中文大學校長、經濟學者劉遵義表示，對雙方達成貿易協議感樂觀，預料內容主要涵蓋商品採購等條款，但估計中國於國企議題上妥協空間有限。

料中方改革已減輕美國憂慮

劉遵義出席商會活動時指，現時中國於知識產權保障、強制技術轉移等美方關注的議題上均有改善，例如早前已於國內成立知識產權法院，相信隨着中國成為全球最大的專利申請國，知識產權保障必會因應企業需求而將不斷加強。此外，中國亦已放寬部份行業的准入門檻，例如容許Tesla獨資於上海建廠，有望減輕美國對中國強制技術轉移的憂慮。

劉遵義認為，美國電動車廠Tesla早前獲准於上海獨資設廠，或有助減輕美國憂慮。（視覺中國）

劉遵義認為，由於中國有決心保留國企，亦不可能將所有國企私有化，故此雙方於此範疇較難達成共識。但他相信，美國總統特朗普（Donald Trump）於美朝河內峰會失敗收場後，勢將爭取加快中美談判，有望作出一定讓步。他預計，雙方首份貿易協議，將包括中方向美國採購能源、農產品等，相信有助加深雙方互信。

稱大灣區「四不通」難整合

此外，國務院於2月中發表粵港澳大灣區規劃綱要。劉遵義認為大灣區的經濟發展潛力毋庸置疑，但坦言目前區內人流、物流、資金流、訊息流均不互通，難以整合發展，三地政府必須就此緊密合作。他亦建議，中央政府可以利用大灣區為試點，放寬對區內互聯網的管制，以便粵港澳三地訊息互通，推動大灣區協同發展。