中國鐵塔料今年資本開支約300億元人民幣

中國政府將發展5G成重要國策，其中一個重要參與者為中國鐵塔（0788），集團董事長兼總經理佟吉祿表示，5G目前已開始商用試驗，集團作為重要基建營運商，具有絕對領先優勢，集團擁194.8萬個站址，有巨大的共享空間。他又指，新建5G基站數目要視乎中國3間營運商的規劃，估計數量一定多過4G。

去年公司資本開支按年跌近4成至265億元人民幣，低於上市時公司提出的資本開支水平。總會計師高春雷解釋，主要因為客戶需求結構變化，其次則是中國鐵塔共享水平進一步提升，以致資本開支水平得以減少，累計新建站址共享率為74.1%，按年升3.7個百分點。

總會計師高春雷（圖左）說，集團繼續以「共享」為核心的商業模式，資本開支會按5G發展進行適當調整。（洪嘉徽攝）

今年資本開支約300億元人民幣

他指出，集團繼續以「共享」為核心的商業模式，但由於有5G項目的投資，今年初步安排資本開支約300億元人民幣，並會按5G發展進行適當調整。主要投資方要以符合3間營運商的要求，加強4G覆蓋及5G實驗要求。

佟吉祿又指，今年公司目標利潤增速超過收入增速。而公司首次派末期息，每100股派0.225元人民幣，佔可分配利潤的55%，未來派息水平要視乎現金流及業績決定。