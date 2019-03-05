【收市總結】恒指漲2點騰訊彈4.2%　國泰洽購香港快運升2.2%

港股午後變動不大，恒指收報28961點，上升2點；國指收報11582點，上升7點。成交額1,187億元。
騰訊（0700）近日大幅反彈，今日再成為支持大市主力，收報361.4元，上升4.2%。
國泰（0293）公布有意洽購廉航香港快運，收報13.3元，上升2.2%。
雅居樂勁升7.4% 碧桂園上漲3.5%
部份內房股上揚，雅居樂（3383）收報11.28元，上升7.4%；合景泰富（1813）收報8.39元，上升3.6%；碧桂園（2007）收報11.26元，上升3.5%。
中國5G快將發牌，中港相關股份上漲，其中光纖股長飛光纖光纜連日回調之後，今日反彈1.4%，收報28.1元。該股早前高見31.35元。（路透社）
信利飆升12.1% 小米亦彈上4.5%
內地5G快將發牌，手機及通訊設備股炒上，信利（0732）收報1.57元，上升12.1%；華顯光電（0334）收報0.91元，上升近11%；小米（1810）收報12.5元，上升4.5%；富智康（2038）收報0.97元，上升3.2%；中國通信服務（0552）收報7.81元，上升2.9%；丘鈦（1478）收報6.84元，上升2.1%；長飛光纖光纜（6869）收報28.1元，上升1.4%。
銀娛下滑2.1% 萬洲下跌2.4%
其他股份方面，吉利（0175）收報15.4元，上升1.6%；舜宇（2382）收報97.1元，上升1.4%；中國平安（2318）收報84.2元，下跌1.3%；友邦（1299）收報77.5元，下跌1.3%；長和（0001）收報82元，下跌2%；銀娛（0027）收報55.15元，下跌2.1%；萬洲（0288）收報7元，下跌2.4%。
中國A股向上，科技股較多的深證跑贏上證。上證收報3054點，上升26點；深證收報9595點，上升211點。
日股收報21726點，下跌95點。