周黑鴨發公告稱沽空機構指控屬「無稽之談」　股份今復牌

周黑鴨﹙1458﹚早前遭沽空機構Emerson Analytics狙擊，稱該股只值2.4元，公司今早發公告回應並駁斥報告中有關其業務運營及財務業績的指控。該股今早9時起恢復買賣，最新跌1.4%，報3.64元。

公司指出，沽空機構可能於公司股份中擁有淡倉並因此在股份價格下跌時可實現巨額收益。故強調，公司股東及有意投資者於閱覽報告時應該採取非常謹慎的態度並且將該指控視為其獲取可能的巨利的途徑。公司認為，該沽空機構的報告混雜不實錯誤，蓄意誤導以及沒有根據的揣測，公司認為此皆旨在操控股份價格並損害其聲譽。

澄清並未將取消訂單入賬

集團表示，該報告誣告集團主要透過取消銷售訂單及以不明手段誇大客單價誇大其銷量，從而誇大截至2018年6月30日止6個月的收益。集團澄清，並未將任何已取消訂單入賬作為銷售， 而該報告完全誤解了銷售小票單號的運作方式。

此外，就已暫停訂單而言，訂單取消不意味著交易取消。集團澄清，取消訂單實為提高營運效率及提升客戶服務的操作，亦未將已取消訂單入賬作為銷售。

沽空機構Emerson Analytics稍早前發表報告狙擊周黑鴨，直言該股只值2.4元。（視覺中國）

誇大銷量的揣測並無事實依據

公告指出，沽空機構對誇大銷量的揣測並無事實依據，該報告指稱，集團將其於華中地區（包括湖北、湖南、河南、江西及安徽省） 的店舖截至2018年6月30日止6個月的日均客單數誇大38.7%。集團澄清，該不實指控乃基於對日均客單數的過高估計、以及對截至2018年9月30日止3個月日均客單數並無事實依據之揣測及就不同期間進行具有誤導性的對比而得出。

公司指出，報告指稱其可透過觀測集團於5個省份中的2個省份超過500家店舖中的11家店舖進行的活動推斷集團的「真實客單」。彼等指稱，銷售小票編號較其所觀測到的交易數目高出28%。集團表示，假設該報告的作者並無惡意挑選表現不佳的店舖，樣本是否具有足夠代表性亦存在進一步疑問，以及樣本規模不足。

稱過往財務資料經核數審核 附有無保留意見

該報告聲稱，就其無事實根據的指控公司透過誇大日均客單數及客單價而誇大收入，又指出過往財務記錄亦屬偽造及欺詐。公司已駁斥該報告中有關誇大日均客單數及客單價的所有未經證實的指控及控告，且認為對虛假過往財務資料的指控完全屬無稽之談及缺乏根據。

周黑鴨謹此進一步指出，其所有於招股章程就首次公開發售所披露的過往財務資料，及自該時起刊發的年度財務資料已獲聲譽良好的獨立會計師審核，並附有無保留意見。

此外，公司已刊發的年度或中期財務資料無任何跡象表明公司收益及溢利，與現金及債務狀況存在不匹配的情況。