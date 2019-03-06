發改委主任稱　今年經濟增長目標可實現

中國國務院總理李克強於政府工作報告中，提出今年經濟增長目標為6至6.5%。發改委主任何立峰指出，當前經濟形勢是穩中有進﹑穩中有變﹑變中有憂，惟今年整體經濟趨勢屬穩中向好。

他指出當前世界正進入百年未有的大變局中，全球經濟波動的影響，將不能避免波及中國製造業。目前不少內地企業還面臨許多困難，如融資難﹑融資貴﹑生產經營成本高等問題，又指出黨中央國務院出台的一系列舉措旨在解決有關問題。

何立峰相信今年內地經濟繼續會保持良好發展態勢，使中國經濟保持平穩健康的發展，實現今年預期增長目標。

發改委：今年推百個混改試點

在談及各級政府投資時，何立峰指出嚴防形成新債務及「半拉子」工程，突出精準投資及實現產業政策的精準調控，以此拉動及撬動社會資本在國民經濟中的投資比重，並明言無須要「大水漫灌」。

此外發改委副主任連維良指出，今年會推出第四批﹑共100家以上的混改試點；又指出今年《政府工作報告》明確深化經濟改革的重點任務，將圍繞鞏固﹑增強﹑提升﹑暢通4個方面展開。鞏固投融資主體及價格改革，推進市場主體退出及國企產權制度改革。

對於社會資本如何參與國企混改，連維良表示，將完全競爭領域推行混改，並允許社會資本控股。