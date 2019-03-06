Tesla第二大股東稱　Elon Musk最好從前線退下

有真人版鋼鐵奇俠之稱的馬斯克（Elon Musk），再次遭到投資者批評。作為Tesla第二大股東的Baillie Gifford，其基金經理兼合伙人James Anderson於美國時間周二，接受《彭博電視》訪問時指出，直言希望馬斯克可以從Tesla的行政總裁位置中退下。

據《彭博》資料顯示，Baillie Gifford持有Tesla約7.7%股權。

James Anderson指出在去年7月時曾勸導馬斯克，但並不成功，在8月初Elon Musk便於Twitter宣布已物色到投資者及資金，私有化Tesla。其後私有化不成之餘，更捲入官非，最終馬斯克及公司分別遭到美國證券交易委員會（SEC）罰款2,000萬美元，馬斯克更不能擔任公司主席。

稱記不起貝佐斯何時參與季度電話會議

之後Tesla旗下車款Model 3產量大增時，James Anderson曾與馬斯克討論，究竟公司行政總裁對產量的評論，對產量達標有多大幫助，更向對方指出應該從前線後退。

James Anderson向對方指出可以站在較後的位置，又指出已記不起Amazon行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）對上一次參與公司的季度電話會議是甚麼時候。