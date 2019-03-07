【2019兩會】瑞銀稱GDP增速目標下調符預期　料今年增長6.1%

全國兩會正於北京召開，國務院總理李克強日前表示，中央將今年經濟增長目標定於6%至6.5%，低於去年的6.5%，為28年來最低。瑞銀中國首席經濟學家汪濤認為，中央調低增長目標符合預期，估計今年內地GDP將按年增長6.1%。

倘中美談判順利增速或加快

汪濤於電話會議中指，目前內地外圍經濟挑戰較大，國內經濟亦正經歷調整期，中央下調增長目標有利政策保持彈性，亦切合當局不搞「大水漫灌」強刺激的取態。瑞銀預料，中國達致今年增長目標難度不大，一旦中美貿易談判順利，雙方撤銷關稅措施，內地經濟增長更可達6.2%至6.3%。

除了增長目標，李克強於會上亦宣布推出大規模財政政策及減稅措施。汪濤分析指，今年財政政策將會明顯放寬，減稅亦有利企業及消費者，惟由於減稅效用需時浮現，估計基建投資將有較大反彈，增幅或高達1成。至於貨幣政策，她預料今年人民銀行將再降準200點子，但減息機會較低。

瑞銀預計，今年內地人民銀行將降準200點子。（視覺中國）

汪濤續指，內地仍以人民幣基本穩定為目標，預料今年匯價將窄幅波動，短期內於6.6至6.8兌1美元區間徘徊，若然美元匯價受聯儲局加息步伐改變而波動，人民幣波幅將擴至6.5至7兌1美元之間，但貶值空間有限。

對A股升勢抱觀望態度

此外，A股自年初以來氣勢如虹，滬深300指幅升幅超過兩成。瑞銀證券中國首席策略分析師高挺認為，A股升幅受實際因素支持，包括MSCI擴大A股納入因子、中美談判展望正面等，現時滬深300市盈率回升至約12.5倍，估值相對合理。但他指出，目前A股已反映頗多利好因素，投資者宜觀望未來2至3個月內企業盈利有否提升，預料短期內A股需時整固。