佐丹奴去年少賺4%　中國業務經營溢利大跌近25%

佐丹奴（0709）公布去年業績，應佔溢利4.08億元，按年減4%，派末期息16.5仙。期內銷售額55.09億元，按年升1.8%，同店銷售額則跌0.1%。

集團毛利增加0.9%至32.5億元，主要受平均售價增加7.6%帶動，惟被成本增加及銷量減少抵銷。毛利率則下滑0.5個百分點至59%。

中國大陸經營溢利跌逾2成

零售及分銷業務之中，中國大陸銷售額按年下跌1.07%至12.93億元，經營溢利則大跌24.6%至8,900萬元，集團指到中美貿易糾紛及股市波動影響國內零售表現。

港澳零售及分銷業務有所增長，雖然銷售額跌1.03%至9,590萬元，但經營溢利增長13.7%至1.08億元。另外，亞太其他地區業務銷售額大增8%至16.23億元，經營溢利上漲14.2%至2.33億元，當中收購越南業務貢獻了地區銷售額的5.6%。

未來開拓南非及法國市場

截至去年12月底，集團擁有2,426間門市，淨增長34間，涉及233萬平方呎零售面積，其中1,309間為獨立門市。

佐丹奴表示，未來將積極開發新市場，在南非及法國取得新特許加盟商後，公司已設專責團隊開拓新市場，並預期在中亞及非洲將取得突破。集團亦會加快在現有市場發展當地網店，擴大當地客戶基礎。