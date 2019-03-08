萬科置業海外斥逾11億　向母企購英美物業權益

萬科置業海外（1036）宣布，於上日交易時段後，與萬科（2202）訂立三份獨立協議，收購後者位於英國倫敦、美國三藩市及紐約物業的權益，總現金代價約為11.38億元，擬由銀行借款、公司內部資源、發行股份或股本掛鈎證券之股本融資撥付。

萬科置業海外今早高開3.3%，報5.25元；一度曾升至5.45元，升逾7%，創1個月新高。另一方面，萬科則低開1.1%，報30.6元；最低見30.05元，跌2.9%。

為兩個商業項目、一個住宅發展項目

有關物業為英國Ryder Court, 13 – 17 Bury Street and 12, 14 and 16 Ryder Street, St James’s, London, SW1 約99.95%實際權益，屬於辦公室及商業項目，可出租面積約7,043.25平方米，代價約4,238萬英鎊（約4.37億港元）。

至於美國的物業，為加州三藩市657, 663 - 667 Mission Street之物業45%實際權益，屬辦公室及商業，可出租面積約5219.2平方米，代價2,222萬美元（約1.74億港元）。同時參與為發展位於美國紐約25 Park Row之物業提供所需資金投資工具49%實際權益，該物業擬發展為住宅，代價約6,707萬美元（約5.26億港元）。

減低單獨投資於香港之風險

公司相信，該收購事項有助經擴大集團在英美投資及擴展，並因而將單獨投資於香港之風險降至最低，並提高經擴大集團之整體收入，並將加強經擴大集團之經營現金流量，集團將繼續發展物業投資、物業發展及融資、物業租務及資產管理業務，從而成為重要投資平台。