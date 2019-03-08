中國財政部指　加大支持民企、外資參與PPP項目

中國財政部推出《政府和社會資本合作（PPP）規範發展的實施意見》，鼓勵民營企業及外資企業參與。

向民企推介政府的良好項目

意見指出了七大要求，加大政策支持力度。

一是鼓勵民資和外資參與，包括向民企推介政府信用良好、項目收益穩定的優質項目，在相同條件下，優先支持參與項目的民企。各項目亦不能變下歧視外資及民企的條款。

引導保險資金投資PPP項目

二是加大融資支持，各地因地制宜採取注入資本金、營運補貼等方式，支持規範的PPP項目。引導保險資金、中國PPP基金加大項目股權投資力度，拓寬項目資本金來源。

三是聚焦重點領域，支持基建補短板，以及健康、養老、文化、體育、旅遊等基本公共服務均等化領域有一定收益的公益性項目。

《意見》要求PPP項目要保證資金到位，項目支出亦要納入地方政府預算。（路透社）

支出納入預算 保證資金到位

四是保障合理支出，各地PPP項目財政支出要納入預算管理，重諾守約，穩定市場預期。

五是加強信息披露，全流程公開披露，匯總統計和分析監測。

六是加強分類指導，督促各方嚴格履約，保障出資到位，推動項目按期完全，避免出現「半拉子」項目。

七是強化PPP諮詢機構庫和專家庫管理，諮詢機構和專家要有職業操守，依法合規提供PPP項目諮詢服務。