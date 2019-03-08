證監勒令停牌　David Webb曾投訴鼎益豐

證監會今早按證券及期貨條例第8（1）條，勒令中國鼎益豐（0612）停牌。資深投資者David Webb於網誌內指出，曾在今年2月18日就鼎益豐向證監會作出投訴，《彭博》在同月22日的文章亦有談及該公司。

David Webb指出作為一間以「21章」掛牌﹑從事封閉式投資基金的公司，鼎益豐以86倍市帳率進行交易。由於上市規則豁免此類公司的公眾持股比例，同時證監會亦無發出公司股權集中信息，加上公司獲納入多項與恒生指數及MSCI旗下指數，導致泡沫日益嚴重。

5年累升超過85倍

鼎益豐在過去5年累計升幅逾8500%，惟在過去8年，有7年錄得虧損，去年成功轉虧為盈，截至去年12月，錄股東應佔溢利1.28億元。流動資產按年增加275%至7.92億元，其中透過損益按公允值計量的金融資產為2.26億元，增幅為465%，現金及現金等項目總值3.04億元，按年增加120%。

截至去年底，鼎益豐持有中國智能（0395）21.68%，價值1.77億元，為其最主要持倉，另持有中華煤氣（0003）﹑香港交易所（0388）及騰訊控股（0700）股份。