歐央行看淡前景致歐元跌到8.8　溫灼培：未來沒有太多下挫空間

歐洲央行宣布，由於目前政治及經濟仍然不穩定，今年內都會維持利率不變，對比上一次議息會議後，宣布息口至今年夏季不變，即延長息口不變時間。該行同時調低通脹及經濟增長預測，以及推出新一輪銀行貸款計劃，均拖累歐元急跌，兌美元一度跌至1.1185，最新報1.1214，而兌港元則一度跌至8.7736，是21個月以來新低，最新報8.8029。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，歐元兌美元已跌到1.12水平，相信沒有再有太大下跌空間，歐元未來有機會企穩回升。

溫灼培指，歐元未來難再下跌，相信有機會止跌回升。（張浩維攝）

溫灼培：英國能否順利脫歐成歐元走勢關鍵

歐央行行長德拉吉早前發表講話，指出歐元區經濟仍處於「持續性疲弱及不確定性無所不在的時期」，所以今年不會加息。溫灼培提到，國際形勢上，自從歐債危機逐漸消退，國際上已經對歐元的信心增加，亦令各國重新上調歐元作儲蓄貨幣的比例，需求增加下，成為歐元近年反彈一個主要因素。並且全球各國的加息周期差不多完結，所以歐央行今年決定不加息亦不是太令人意外。

溫灼培又指出，歐央行的政策變動對歐元匯價走勢未必有決定性的影響。相反，國際因素對歐元匯價走勢將會更重要，例如英國能否順利脫歐，以及中美貿易談判後續發展如何。假如英國可順利脫歐，外界對歐洲經濟將有更大信心，為歐元匯價有正面幫助。

任曉平：5月歐洲議會選舉或成歐元上升動力

光大新鴻基外匯策略師任曉平亦認為歐元不會有太大下跌空間，歐元兌美元以現水平1.12來計，最多跌到1.09水平就會止跌回升。

他強調，全球各國已輪流中止加息周期，所以歐央行決定年內不加息亦不算令市場太意外。任曉平指出，假如英國下星期可通過脫歐方案，對英國及歐洲經濟都有正面幫助，但要數到歐元上升動力，就可能要等到5月的歐洲議會選舉，屆時選舉後如推動更多經濟措施，才令歐元回升。