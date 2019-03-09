林毅夫︰中國經濟增長品質顯著提高　亦具「補短板」資金優勢

全國政協委員、世界銀行前首席經濟學家林毅夫出席全國政協十三屆二次會議第二次全體會議時表示，當前世界確實面臨百年未有之大變局，任何變局都是「危」和「機」同生並存，應對得當將給中華民族偉大復興帶來重大機遇。

他認為，中國經濟增速雖然有所下滑，但增長的品質顯著提高。推出了「去產能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板」的供給側結構性改革。經過3年的努力，傳統產業加快改造，新動能加快成長，使得重點行業供求關係發生明顯變化。

林毅夫又指，保持定力，抓住主要矛盾，找準改革突破口，就能解決制約發展的深層次問題，這是中國推動經濟社會發展的一條重要經驗。當前，供給側結構性問題仍然是中國經濟運行的主要矛盾，去產能、去庫存和去槓桿已經取得階段性成果。今後兩年，降成本和補短板的發力空間十分巨大。

林毅夫認為，內地去產能、去庫存和去槓桿已經取得階段性成果。﹙路透社﹚

中國具補短板資金優勢

從降成本看，目前已開始為中小企業大幅減稅。從補短板看，可補的方面還不少，包括可向中高端升級、提升城市內部基礎設施等。

另外，林毅夫認為，中國也具備補短板的資金優勢：一是中央和地方政府積累的負債總額佔GDP不到60%，在國際上處於較低水準。二是民間儲蓄接近GDP的50%，減稅等措施可激發民間投資意願。三是中國有3萬億美元的外匯儲備，居世界之首。四是中國利率和準備金率高，可通過降低利率和準備金率的方式增加貨幣、信貸供給，以支持投資。維持一定的投資增長率就能促進就業，提高收入，增加消費，穩定增長。