【收市總結】恒指上升274點　港鐵再升2.6%　騰訊漲2.2%

港股午後升幅擴大，恒指收報28503點，上升274點；國指收報11276點，上升120點。成交額1,028億元。
早段急升的港鐵（0066）午後維持升幅，收報46.95元，上升2.6%；騰訊（0700）收報354.8元，上升2.2%。
香港國際建投（0687）收報2.96元，上升近13%，黑石以每股3元收購。
首隻公布申請科創板 復旦張江飆26.4%
醫藥及生物科技股大升，復旦張江（1349）收報7.48元，上升26.4%；中國生物科技（1177）收報6.95元，上升5.9%；藥明生物（2269）收報80.15元，上升4.4%；上海醫藥（2607）收報17.86元，上升4.3%；國藥控股（1099）收報35.6元，上升3.3%。
中資電訊股有升勢，中國電信（0728）收報4.18元，上升2.7%；聯通（0762）收報9.36元，上升2.3%；中國移動（0941）收報82.95元，上升2.1%。
微盟爆炒15.9% 美圖猛漲9.6%
科網及軟件股有炒作，微盟（2013）收報4.15元，上升15.9%；美圖（1357）收報4.24元，上升9.6%；金山軟件（3888）收報18.02元，上升8.3%；金蝶國際（0268）收報9.62元，上升6.4%；中國軟件國際（0354）收報4.94元，上升4.9%；同程藝龍（0780）收報15.56元，上升3.7%；美團點評（3690）收報58.9元，上升3.6%。
豬肉股今年以來狂炒，雨潤食品今日勁升12.2%，報2.11元。該股1月初仍處於0.65元水平。（路透社）
雨潤及惠生國際 同樣勁升12.2%
豬肉股爆炒，雨潤（1068）收報2.11元，上升12.2%；惠生國際（1340）收報0.193元，上升12.2%；中糧肉食（1610）收報2.9元，上升6.2%；萬洲（0288）收報7.27元，上升2.3%。
友邦上揚2.4% 港交所上升2.1%
其他股份方面，友邦（1299）收報76.8元，上升2.4%；港交所（0388）收報272.2元，上升2.1%；中國人壽（2628）收報20.9元，上升1.7%；舜宇（2382）收報92元，下跌0.9%；創科實業（0669）收報50.75元，下跌1.5%。
中國A股午後繼續上漲，上證收報3026點，上升57點；深證收報
日股收報21125點，上升99點，結束4日跌勢。