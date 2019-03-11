美團點評去年勁蝕1155億　經營虧損高達110.86億

美團點評（3690）公布截至2018年底的全年業績，年內全面虧損大增至1,154.77億元（人民幣‧下同），2017年同期則是189.17億元。

收入雖增92.3% 經營虧損擴大至111億

公司收入增長92.3%至652.27億元，但毛利僅增長23.6%至151.05億元。經營虧損大幅增加至110.86億元，2017年同期為虧損38.26億元。

如以非國際財務報告準則計算，經調整除稅、息、折舊及攤銷前虧損（EBITDA）為47.34億元，2017年則為26.92億元。經調整虧損淨額為85.17億元，去年同期為28.53億元。

公司表示，經調整EBITDA及經調整淨虧損擴大，是因為公司2018年作出龐大的新業務投資，令整體盈利能力增長幅度下降，但餐飲外賣分部及到店、酒店及旅遊分部，按合併基準計錄得經調整經營溢利。

各項開支大增 經營虧損擴大1.89倍

公司銷售及營銷開支158.72億元，按年大增45%。研發開支707.19億元，按年大增近94%，一般行政開支增加1.68倍至58.32億元。雖然投資公允值大增，其他收益淨額亦有增長，但只是杯水車薪，綜合上述各項，經營虧損擴大1.89倍至110.86億元。

公司表示，可轉換可贖回優先股的公允價值，由2017年虧損151億元，大幅增加至2018年的虧損1,046億元，是公司勁蝕的最主要因素。

公司表示，這是由於公司估值大幅增加，該估值根據公司2018年9月首次公開發售時的發售價釐定。