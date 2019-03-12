港股升幅擴大至逾300點　收復28800點　吉利彈升3.4%

外圍股市走勢轉好，對港股帶來支持，大市今早高開256點，其後升幅更擴大至逾300點，收復28800點。

恒生指數最新報28817點，升314點；國企指數最新報11433點，升156點。

汽車股今早上揚，吉利汽車（0175）更成為目前表現最佳的藍籌股，最新報14.4元，升3.4%，華晨中國（1114）升1.8%，最新報7.45元，東風集團（0489）升2.5%，最新報8.31元。

內險及手機設備股上揚

內險股今早亦獲投資者追捧，中國人壽（2628）升3.1%，最新報21.55元，中國平安（2318）升2.7%，最新報83.2元，中國財險（2328）升1.6%，最新報9.1元。

手機設備股亦上揚，瑞聲科技（2018）升3.1%，最新報48.7元，舜宇光學（2382）升2.5%，最新報94.3元，丘鈦科技（1478）曾創1個月新高，最新報7.32元，升4.7%。

重磅藍籌股今早亦普遍造好，香港交易所（0388）升2.3%，最新報275.4元，騰訊控股（0700）升1.5%，最新報360元，滙豐控股（0005）升0.2%，最新報64.55元。

此外昨晚已公布2018年全年業績的美團點評（3690），今早曾挫12%，低見52.1元，最新報54.35元，跌7.7%。美團去年蝕1,155億元人民幣。