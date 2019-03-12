人民網15個交易日12漲停　市值衝上400億　蓋過本港媒體市值總和

A股近期強勢回歸，帶動文化傳媒板塊集體走高，就連官媒《人民日報》旗下的人民網﹙上海﹕603000﹚也成為「爆升股」！

該股今日再升停板，報31.45元（人民幣‧下同）。翻查資料，人民網年初至今已飆升3.3倍，過去15個交易日更錄得12次漲停，現時總市值已達到347.74億元，相當於403.4億港元，等於電視廣播﹙0511﹚、有線寬頻﹙1097﹚、星島﹙1105﹚、經濟日報集團﹙0423﹚、壹傳媒﹙0282﹚及世界華文媒體﹙0685﹚等的市值總和有餘！

人民網去年利潤急升3.2倍，惟似乎不足以支撐超高市盈率。﹙視覺中國﹚

市盈率接近400倍

氣勢凌厲，業務表現又如何？去年首3季度，人民網收入9.83億元，純利6,776萬元，按年急升3.2倍，每股盈利6分。公司解釋，利潤急升，主要因為報告期內公司傳統業務收入穩步增長，成本得到有效控制，旗下子公司北京人民線上網路有限公司資料及輿情業務發展迅速，收入實現快速增長。

只不過，業績雖然靚仔，但恐怕不足以撐起超高市值。事關以年度化計算，人民網全年賺約9,000萬元，相對於347億元市值，市盈率超過380倍，浮誇過股王騰訊﹙0700﹚40倍市盈率。

人民網十大股東，包括中國移動集團。﹙視覺中國﹚

自查發現︰經營環境未發生重大變化

據官網及年報介紹，人民網，是世界十大報紙之一《人民日報》建設的以新聞為主的大型網上資訊發佈平台，也是互聯網上最大的中文和多語種新聞網站之一，致力從事互聯網新聞資訊服務、互聯網廣告業務、移動增值業務等與互聯網相關的經營性業務。

作為官媒，人民網的股東自然實力強勁，其中人民日報社持股48.43%；《環球時報》社持股8.31%；就連中移動集團、中國聯通集團及中國電信集團都是首十大股東之一。

至於爆炒原因，似乎是炒作居多，皆因人民網近日亦都意識到股價異動，發通告稱公司近期經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化，更直言根據中證指數發布的證監會行業市盈率顯示，公司所處的互聯網和相關服務行業市盈率為32.86倍，公司市盈率顯著高於行業市盈率水準。

人民網提醒，近期公司股票價格及交易量增幅較大，換手率及成交額較高，請廣大投資者注意二級市場交易風險，充分瞭解投資風險，謹慎、理性投資。