國泰去年轉賺23億元　全年派息大增5倍至0.3元

國泰航空（0293）公布全年業績，扭轉連續兩年虧損，截至去年12月底止全年純利23.45億元，2017年為虧損12.6億元。每股盈利0.596元，第二次中期息為0.2元，連同第一次中期息0.1元，全年派息0.3元，而2017年則派息0.05元。

期內，收益1,110.6億元，按年升14.2%。去年客運收益731.19億元，按年升10.1%。可載客量增加3.5%，反映新航線的推出及現有航線的班次增加。乘客運載率下降0.3個百分點至84.1%，乘客收益率升6.7%至0.558元，反映頭等及商務客艙的客運需求、燃油附加費及收益管理措施有所改善。

燃油成本總額（未計燃油對沖的影響）較2017年增加31.1%至75.45億元。燃油對沖虧損亦告減少，計及該等虧損後，燃油成本較2017年增加8.9%至27.57億元。燃油成本淨額是集團最大成本，佔去年營業成本30.9%，2017年為30.7%。

史樂山料今年長途航線競爭仍激烈

主席史樂山指，預料今年的營商環境仍然充滿挑戰，預期美元走強，加上地緣政治紛爭及環球貿易局勢緊張帶來不明朗因素均不利客貨運需求。競爭依然激烈，尤以長途航線的經濟客艙為甚；營運上的限制將帶來額外成本。這些因素將使客運及貨運業務受到影響。

公司去年10月公布部分國泰及港龍航空乘客資料曾被未經授權取覽，史樂山指，至今沒有證據顯示任何個人資料曾被不當使用，受影響的資訊系統與航班運作系統為完全獨立的系統，是次事件不會對航班安全構成影響。