金管局一周內兩度接錢　花旗料下半年港銀或再加息

近日港元匯價偏弱，金管局一周內兩度「接錢」，觸發港元拆息（Hibor）抽升。花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，若然環球經濟增長轉強，美國聯儲局或將重啟加息步伐，本港銀行有機會於下半年提高最優惠利率（P）。

倘經濟反彈美國或再加息

李貴莊出席記者會時指，雖然市場普遍預料聯儲局今年暫緩加息，惟一旦環球經濟於第二季重拾增長，美國有機會於6月或9月再度加息，而本港銀行亦可能於下半年調高最優惠利率約0.125厘。

但她強調，現時市場流動性仍然充裕，息口亦未顯着上升，息口前景仍需觀望。面對港元拆息上升，她回應指該行主要為客戶提供一站式理財方案，無意以價格戰搶佔市場，對資金成本上升不感擔憂。

料虛擬銀行不影響數碼化部署

此外，有傳金管局最快將於本周內發出首批虛擬銀行牌照。李貴莊認為，花旗在現有銀行牌照下，已可推展數碼銀行業務，該行亦有8成客戶為數碼銀行服務的活躍用戶。她預告，未來一兩個月內將推出遙距開戶服務，並計劃擴大零售銀行的API合作。

談及花旗香港業務表現時，李貴莊透露該行零售銀行業務去年總收入錄得12%增長，其中新造按揭錄得約3成升幅，期望今年零售銀行總收入亦可取得高單位數增長。