OK便利店推出AI收銀系統　買麵包4秒搞掂

到OK便利店買麵包可用AI結帳？馮氏零售今日宣布與京東合作，於子公司利亞零售（0891）旗下OK便利店推出人工智能結賬系統，目前已在銅鑼灣怡東商場及長沙灣昇悅商場分店進行試驗。

馮氏零售集團董事總經理馮詠儀解釋，有別於一般無人店採用條碼（Bar Code）或無線射頻辨識（RFID）結賬，系統採用圖像識別技術，連不同款式的麵包也可清楚辦認，並將顧客付款時間由6秒縮短至4秒。

便利店設置一個AI體驗區域，顧客只需將區域內產品放到結賬櫃面，按一下屏幕上的產品識別按扭，系統便會掃描產品，顧客再以八達通拍卡付款，便完成結賬程序。

計劃未來將AI系統推至其他利豐品牌

馮詠儀未透露項目投資額，僅稱與京東合作開發逾1年，目前仍於試驗階段，暫時先在人流較多的便利店試用技術，會有員工在旁協助結帳。未來計劃將AI結賬系統及人臉辨識技術應到其他馮氏集團品牌，包括聖安娜餅屋及女士服裝品牌等。

馮氏集團主席馮國經及京東集團副總裁、人工智能平台與研究部負責人周伯文亦有到場參與剪綵儀式。周伯文表示，目前AI結賬系統的準確率高達97%，已可辨識500個SKU（最小存貨單位），若有OK有新推出貨品，員工只需以數秒掃描產品，再配合後台系統，便可以在當天更新產品資料。