味千稱遭前CFO連續7年挪用款項　累計逾2363萬元　已採取法律行動

味千（中國）（0538）指稱遭到前首席財務官劉家豪挪用資金一事，再有新進展。公司發出公告，指出已經詳細審查銀行紀錄，以確定劉家豪挪用公司資金數額。根據公司獲得的有關紀錄及其內部評估，相信最多合共2,363.7萬元（扣除已付劉家豪的薪金及花紅），已於2012年1月至2018年11月期間，遭對方以支票欺詐方式挪用。

公司指出，在2012年被挪用金額為130萬元，在2013年挪用金額為103.4萬元，2014年挪用金額為174萬元，2015年涉及金額為376.2萬元，2016年涉及金額為447.3萬元，2017年涉及金額為579.6萬元，2018年涉及金額為553萬元。

料去年受影響金額553萬元

公司指出上述各年遭到挪用的金額，已作為員工開支計入相關年度的經審核財務報表，因此預料去年受影響的金額為553萬元。公司又指出此乃比較截至去年6月底，錄得11.53億元人民幣營業額，以及1.33億元未經審合純利的結果。

公司董事會認為事件不會影響日常營運，對現金流量﹑財務狀況及業務營運並無重大不利影響。

已聘顧問公司進行調查

公司指出已於今年3月11日委聘獨立顧問公司羅申美諮詢顧問有限公司，對事件進行調查，以及審查公司內部監控程序及制度，並向董事會提出推薦建議，以解決及糾正已發現之不足之處（若有）。目前調查及審查仍在進行。

公司又指出已採取正式法律行動，追討因事件遭受的損失，並會適時作進一步公告。同時會繼續進行討論，並考慮採司取適當行動方案。