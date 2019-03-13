中聯通擬斥最多80億人幣投資5G　料提速降費衝擊減少

中國聯通（0762）公布去年全年業績，期內純利按年大增4.6倍至101.97億元﹙人民幣‧下同﹚。公司董事長兼首席執行官王曉初表示，今年將對5G項目投資60億至80億元，包括於重點城市擴大試驗規模。

資本開支預算按年增16%

王曉初出席記者會時指，公司今年資本開支預算為580億元，較去年增長約16%，當中60億至80億元為5G相關投資。問及今年資本開支預算是否偏向保守時，他回應指由於5G剛剛步入「元年」，技術及商業模式仍未臻成熟，不宜過快作大規模投資，但若時機成熟會調整預算。

至於中聯通對5G業務的部署，王曉初透露，去年公司已於17個城市展開5G試驗，計劃今年再在其中3至4個重點城市完善覆蓋，以進行更廣泛測試。

公司董事長兼首席執行官王曉初（圖左）表示，中聯通將配合國家政策減少流量費用，故此用戶每月每戶平均收入（ARPU）難免會繼續下跌。（文顥宗攝）

料數據減價為大勢所趨

此外，內地早前公布將繼續推動網絡提速降費，年內移動網絡流量平均費用要降低20%。王曉初認為，即使沒有政策推動，移動數據減價亦是全球大勢。

他續指，中聯通將配合國家政策減少流量費用，故此用戶每月每戶平均收入（ARPU）難免會繼續下跌，但由於今年降費幅度較低，預料ARPU回落幅度將較去年小。