【OK便利店母企】利亞零售料今年淨開20間店　推AI收銀減成本

經營OK便利店及聖安娜餅屋的利亞零售（0831）去年盈利增長近2成，行政總裁楊立彬期望今年盈利同樣達2成升幅，又計劃在港開設約10家OK便利店及6間Zoff眼鏡店，總分店數由580間增至600間。

他透露今年首兩個月OK便利店的生意額按年升5%，惟租金高企，去年續租租金平均升幅約13至14%，其中領展商場租金加幅高達20至30%。

集團前年引入的日系眼鏡品牌Zoff收入勁升，楊立彬透露，6間Zoff去年貢獻近7,000萬元收入，今年預計將新增至12間店舖，選址包括大埔、元朗及青衣等地區。另外，集團同時擁有Zoff在澳門及華南地區的特許經營權，楊表示，計劃於2020年在華南地區擴展業務。

楊立彬（右）計劃在港開設約10家OK便利店及6間Zoff眼鏡店。（林樂謙攝）

料1年內OK推AI收銀 人手或可減半

集團母企馮氏零售今日宣布與京東合作，在OK便利店推出人工智能結賬系統，目前已在銅鑼灣及長沙灣分店進行試驗。楊表示AI技術由京東負責研發，集團則進行試驗，收銀系統硬件成本約1萬元人民幣，期望在一年內正式推出，屆時人手或可減半，減少營運開支。

內地業務方面，中國聖安娜餅屋去年虧損520萬元，他指去年中國零售轉差影響業務，去年已關閉虧損店舖，期望今年內可取得收支平衡。

集團於3月1日出售網購平台「 FingerShopping指點」給獨立第三方，楊立彬透露，買家為媒體機構，稍後將公布詳情，出售後平台用戶繼續可以在OK便利店取貨及付款。