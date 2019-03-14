A股同人民幣升過籠？　牛津經濟研究院﹕不認同

近日內地股市走勢似走弱，上證指數今日更藉1至2月工業增加值等數據而回落，跌穿3,000點。不過分析員仍看好A股走勢，認為尚有再上升空間。

據《Market Watch》引述牛津經濟研究院全球宏觀策略主管Gaurav Saroliya指出，隨著MSCI決定將A股佔新興市場指數比高，及更多A股股票獲納入國際指數，將促使資金流入內地，推動A股及人民幣上揚。

他指出當上周五A股回落，市場人士便揣測A股及人民幣升幅是否過度，惟牛津經濟研究院並不認為有此情況發生。他又指出就如同其他風險資產，近期A股升勢難以持續，出現調整反而屬健康，又指出在現階段內地股市難會出現明顯調整，對後市仍保持較樂觀。

料將有逾千億元資金流入內地市場

其中一個讓他對A股前景感到樂觀原因，與A股及內地債券獲國際指數公司納入旗下指數，或將原有佔比提高，這將促使資金流入內地，為A股及人民幣帶來支持，並預期單是MSCI將A股佔比提高，會引致有700億美元資金流入內地。同時當內地發行的債券從今年4月起獲納入國際指數，在未來20個月會引發1,750億美元流入內地。因此他看好人民幣及A股前景，並指出對兩者維持趁低吸納的策略。

雖然內地經濟數據並非太理想，但他指出包括信貸創造等數據將會有改善，預料A股市場可以持續跑贏其他市場。此外中美雙方就貿易談判的進展，可安撫全球投資者。