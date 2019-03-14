太古地產基本溢利增3成至101億元　派末期息57仙

太古地產（1972）公布，截至去年底止全年業績，期內股東應佔溢利286.66億元，按年跌16%；撇除投資物業估值變動後，經常性基本溢利按年跌3.7%至75.21億元，而基本溢利為101.48億元，增加30%。每股基本盈利4.9元，派第二次中期股息57仙，連同中期息全年派息84仙。

期內收入跌21% 租金收入升7.7%

期內收入147.19億元，按年跌21%，營業溢利則跌16%至293.65億元，主要由於物業買賣溢利下降、物業投資經常性基本溢利上升11%，以及酒店業務的虧損減少所致。

期內租金收入121.17億元，升7.7%。公司表示，期內續約租金上調、 租用率堅挺，以及太古坊一座於2018年第4季開幕，導致辦公樓物業組合的租金收入增加。

香港中區辦公樓租金有下調壓力

集團表示，香港零售物業組合的租金收入去年有所提升。內地租金收入上升12%， 主要由於續約租金上調及租用率改善。而美國租金收入增長接近1倍，主要由於Brickell City Centre的購物中心有更多的商舖開業。

展望2019年市況，集團預期，香港中區會因需求減少而為辦公樓租金造成下調壓力，即使九龍東及其他地區供應量增加，預期太古坊辦公樓的租金仍會因租用率高企及需求強勁而堅穩。北京方面，由於中心商業區新樓面供應增加及空置率上升，預期今年辦公樓租金將會受壓。