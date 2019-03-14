大灣區開半島酒店？ 大酒店郭敬文：等市場成熟再考慮

香港大酒店（0045）董事總經理及行政總裁郭敬文出席全年業績會時表示，中美貿易戰對經營生意不利，但見到旗下中港酒店業務穩定，相信貿戰結束會令其盈利有增長。

他又指出，港珠澳大橋、高鐵開通後，已有更多遊客到香港，令生意額提高，因此集團最重要維持服務質素，吸引最高層客戶。

計劃在大灣區開設零售業務

被問到香海半島酒店出租率按年有所下降，郭敬文解釋，不能單獨參考酒店的出租率，需要同時留意房租，故去年平均可出租客房收入按年提升12%，反映半島酒店一直增長，生意有所進步。他又稱，集團盡量維持穩定、持續的房租策略。

至於大灣區發展，他認為此將帶來機遇給香港，雖然集團暫未有計劃於大灣區開展新酒店業務，「仲係太早啦，好初期」，需等市場成熟後再考慮，但有計劃於大灣區展開更多銷售（Merchandising）業務，希望開設更多商店，但一切尚在研究中。

董事總經理及行政總裁郭敬文（圖中）表示，集團有3個發展中項目，包括倫敦半島酒店、伊斯坦堡半島酒店和仰光半島酒店。（陳嘉碧攝）

山頂纜車將於今年進行升級工程

他透露香港山頂纜車項目將於2019年、2020年進行短暫升級工程，提升纜車的載客量，而今年的工程將為期兩個多月，屆時纜車會停駛，希望安排其他交通工具接駁凌霄閣，預計投資額為6.5億元，並相信升級工程至項目營運期2035年結束時，可賺到合適的回報率。

除香港山頂纜車項目，集團有3個發展中項目，包括倫敦半島酒店、伊斯坦堡半島酒店和仰光半島酒店，故去年資本開支約12億元。郭敬文預告，集團未來兩年的資本開支可能會更多。